В Вологде сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

В Вологде сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 5 августа в 7:30 утра на перекрестке улицы Ананьинская — автодороги «М8». В ДТП погиб мотоциклист. Его пытались реанимировать случайно оказавшиеся на месте врачи. Однако, реанимация не принесла результата.

В следственном отделе № 2 Следственного управления УМВД России по г. Вологде расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 ст. 264 УК РФ (Нарушением лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели мотоциклиста в результате дорожно-транспортного происшествия.

Следственное управление УМВД России по г. Вологде обращается к вологжанам: если Вы являетесь непосредственным свидетелем ДТП или у Вас имеется запись с видеорегистратора, которая зафиксировала движение мотоциклиста до момента ДТП, а, возможно, и сам факт столкновения, убедительно просим Вас позвонить по телефону: 76-52-68 (следователь), 76-52-14 (дежурная часть).