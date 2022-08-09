В Вологде сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

09.08.2022 [Общество]
В Вологде сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 5 августа в 7:30 утра на перекрестке улицы Ананьинская — автодороги «М8». В ДТП погиб мотоциклист. Его пытались реанимировать случайно оказавшиеся на месте врачи. Однако, реанимация не принесла результата. 
 
В следственном отделе № 2 Следственного управления УМВД России по г. Вологде расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 ст. 264 УК РФ (Нарушением лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели мотоциклиста в результате дорожно-транспортного происшествия.
 
Следственное управление УМВД России по г. Вологде обращается к вологжанам: если Вы являетесь непосредственным свидетелем ДТП или у Вас имеется запись с видеорегистратора, которая зафиксировала движение мотоциклиста до момента ДТП, а, возможно, и сам факт столкновения, убедительно просим Вас позвонить по телефону: 76-52-68 (следователь), 76-52-14 (дежурная часть).
 
Тэги: ДТП, аварии

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