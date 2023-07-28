В Великом Устюге гражданина Кыргызстана выдворяют из России за наркотики

[ Общество ]

В Великом Устюге суд привлёк 34-летнего гражданина Кыргызстана к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача, сообщает «Великий Устюг Инфо».

Установлено, что в конце апреля мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование в психоневрологическом диспансере, куда его отправили полицейские, которые заподозрили, что привлекаемый был в состоянии наркотического опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ проходить освидетельствование по требованию сотрудника ГИБДД.

«С новым обвинением житель Киргизии согласился. Однако просил не выдворять его за пределы России и ограничиться штрафом, так как в Великом Устюге он создал семью», - говорится в сообщении «Великий Устюг Инфо».

Суд не нашёл доказательств связи мужчины с жителями России и, при таких обстоятельствах, назначил ему наказание в виде выдворения за пределы РФ и штрафа в 4000 рублей.

Теги: наркотики иностранцы выдворение штраф
 

Последние новости

В Совете Федерации только один человек не проголосовал за увеличение призывного возраста
В Вологде автомобиль сбил пешехода, который вынужденно обходил лужу по проезжей части
В Вологде сгорел склад с упаковочной продукцией
Замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина
В Череповце спасатели вызвали полицейских на зооволонтеров, которые снимали котенка с дерева
В Великом Устюге гражданина Кыргызстана выдворяют из России за наркотики
Вологодская область займет у федералов 2,7 млрд рублей на реализацию национальных проектов
На территории дома Засецких в Вологде восстановят утраченный каретник и флигель
В Грязовце откроется детская модельная библиотека с логотипом жирафа Терри
Глава Тоншаловского сельского поселения заявила о высокой вероятности уничтожения птиц в личных хозяйствах поселения