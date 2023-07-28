В Великом Устюге гражданина Кыргызстана выдворяют из России за наркотики

В Великом Устюге суд привлёк 34-летнего гражданина Кыргызстана к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача, сообщает «Великий Устюг Инфо».

Установлено, что в конце апреля мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование в психоневрологическом диспансере, куда его отправили полицейские, которые заподозрили, что привлекаемый был в состоянии наркотического опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ проходить освидетельствование по требованию сотрудника ГИБДД.

«С новым обвинением житель Киргизии согласился. Однако просил не выдворять его за пределы России и ограничиться штрафом, так как в Великом Устюге он создал семью», - говорится в сообщении «Великий Устюг Инфо».

Суд не нашёл доказательств связи мужчины с жителями России и, при таких обстоятельствах, назначил ему наказание в виде выдворения за пределы РФ и штрафа в 4000 рублей.