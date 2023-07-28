На территории дома Засецких в Вологде восстановят утраченный каретник и флигель

Утраченные флигель и каретник воссоздадут на территории дома Засецких.

Напомним, дом Засецких – объект культурного наследия федерального значения – восстанавливает на собственные средства вологодский предприниматель Герман Якимов. Он взял дом в аренду на 49 лет. По договору аренды, который он заключил с Росимуществом на 49 лет, предприниматель должен провести комплексные ремонтно-реставрационные работы в доме и при этом оплачивать аренду по 198 674 рублей в год.

В 2021 году меценат решил восстановить весь комплекс усадьбы Засецких: не только дом, но также флигель, зимники и каретник.

«Сохранение объектов культурного наследия в их историко-градостроительной среде – одна из важнейших составляющих при осуществлении охраны памятников архитектуры», – говорит председатель КООКН Елена Кукушкина.

Флигель дома Засецких исчез с территории еще в начале ХХ века. В 1908 году взамен него была возведена северная пристройка к дому. Предположительно он был разобран хозяевами из-за ветхости. А вот здание каретника с конюшней стояло вплоть до 1990-х годов. От него на сегодняшний день сохранилась только задняя каменная стена.

«Имеющиеся историко-архивные данные, в том числе страховые планы, дали возможность разработать проектную документацию, а материалы археологических раскопок уточнить местоположение и габариты флигеля и каретника. В Вологде это практически единственный участок, где возможно воссоздать весь комплекс городской усадьбы», – говорит главный архитектор проекта Владимир Лукин.

Ранее археологи провели раскопки на месте флигеля дома Засецких. Исследования необходимы были перед строительством . На месте раскопок были обнаружены погребения XV-XVI веков.

Дом Засецких был построен в конце 18-го века. Он носит имя последнего дореволюционного владельца – Николая Александровича Засецкого. Это был известный врач-терапевт, много сделавший для отечественной медицины.

Николай Александрович родился в Вологде в 1855 году. В 1875 году окончил Вологодскую гимназию с серебряной медалью и поступил в Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербург. В 1884 – 1886 годах он работает в клиниках за границей, преимущественно, в Вене, у профессора Нотнагеля. По возвращении в Россию становится профессором Казанского университета. В то время Казанский университет был одним из крупнейших учебных центров России, известным и за рубежом. Но в это время Николай Александрович не просто преподаватель, а еще и практикующий врач: работая в университете, он находил время принимать в Казанской губернской земской больнице.

С 6 января 1903 года по 1912 год Засецкий заведует кафедрой госпитальной терапевтической клиники. В 1911 году в связи с 25-летием преподавательской деятельности в университете Н. А. Засецкий был удостоен звания заслуженного профессора.

Основные научные труды Н.А. Засецкого были посвящены вопросам желудочно-кишечной патологии, изучению действия ряда лекарственных средств. В 1896 г. был издан его курс лекций о болезнях сердца и желудка.

В 1912 г. Н.А. Засецкий оставил кафедру по выслуге лет, получив при этом «причитающуюся пенсию в размере 3000 руб. в год, т.е. в размере полного оклада содержания, присвоенного ординарному профессору». На этот момент его врачебный стаж составлял 30 лет. В 1913-1916 годах ему было разрешено преподавать отдельные курсы на кафедре госпитальной терапии. В декабре 1916 г. Н.А. Засецкий был назначен членом Медицинской испытательной комиссии, «имеющей быть в Императорском Казанском университете».

Николай Александрович скончался 16 марта 1917 г. Сохранившаяся в Национальном архиве республики Татарстан запись в метрической книге Крестовоздвиженской церкви при Императорском Казанском университете за 1917 г. гласит, что «скончался от воспаления почек» и «для погребения препровожден в Вологодскую губернию», где 19 марта 1917 г. завершил свой земной путь. В других источниках указывается, что он умер и похоронен в Казани.