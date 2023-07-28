Глава Тоншаловского сельского поселения заявила о высокой вероятности уничтожения птиц в личных хозяйствах поселения

Глава Тоншаловского сельского поселения Нонна Борисова заявила о высокой вероятности уничтожения птиц в личных подсобных хозяйствах поселения.

"Главой Череповецкого района Надеждой Малковой проведено оперативное совещание с главами поселений по вопросу возникновения высокопатогенного гриппа птиц. Определен рад первоочередных и срочных задач. Большая вероятность уничтожения всех птиц, находящихся в ЛПХ на территории нашего поселения", - заявила Нонна Борисова.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Там произошел массовый падеж птиц - сразу 25 тысяч голов. Около 500 тысяч будет уничтожено, чтобы не допустить распространения заболевания. На фабрике ликвидируют птицу.

Вся домашняя птица в радиусе 10 км должна быть осмотрена ветеринарами. Это домашние хозяйства 25 деревень.

25 июля заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков заявлял об изъятии птицы в опасной зоне, но потом заявления касались только проверки ЛПХ.

Сегодня первый заместитель руководителя администрации Череповецкого района Антон Акулинин сказал, что новых вспышек высокопатогенного гриппа в муниципалитете не зафиксировано. Карантинные мероприятия будут продолжены.