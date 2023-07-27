«Водоканал» Великоустюгского округа оштрафовали за небезопасную воду

[ Общество ]

В Великоустюгском округе Роспотребнадзор  оштрафовал местный «Водоканал» на 20 тысяч рублей за несоответствие воды санитарным требованиям, сообщает «Великий Устюг Инфо».

Проверка ведомства установила, что жители сельских поселений, потребляют небезопасную воду: так в деревне Горбачево в воде содержание бора превышено в 6,8 раз, в деревне Верхняя Шарденьга - в 4,8 раза, в деревне Лодейке - в 7,4 раза. Кроме того, в Лодейке в 2,3 раза превышен предельно допустимый уровень фторидов.

«Кроме этого выяснилось, что «Водоканал» использует артезианские скважины в с. Палема, д. Чучеры, с. Ильинское, д. Аристово в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения без санитарно-эпидемиологического заключения», - говорится в сообщении «Великий Устюг Инфо».

Представители «Водоканала» пытались оспорить решение о штрафе, сославшись на незаконность проведения выездной проверки, но суд отклонил их доводы и оставил решение в силе.

Теги: вода нарушение водоканал роспотребнадзор штраф
 

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«Водоканал» Великоустюгского округа оштрафовали за небезопасную воду
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