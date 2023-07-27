Началась разработка концепций перспективного развития территорий города Вологды

[ Общество ]

Началась разработка концепций перспективного развития территорий города Вологды. Об этом сообщает управление архитектуры администрации города Вологды.

По инициативе главного архитектора города Вологды – Дениса Позднякова – разработкой концепции занимается проектная мастерская магистратуры кафедры территориального развития имени Глазычева РАНХиГС под руководством Владимира Кузьмина.

Разработка ведется в двух направлениях:

  1. Вовлечение нерационально используемых территорий в экономику города и концепция их развития;
  2. Концепция развития зелёного каркаса города вне его исторического центра.

В середине июля представители проектной мастерской посетили Вологду, чтобы провести первые полевые исследования, и озвучили свои первые идеи.

– Мы обнаружили некоторые проблемы в архитектуре прекрасного города и хотели бы его улучшить путем ревитализации неэффективно используемой территории. Многие приезжают сюда на отдых. Нас вдохновила идея создания нового русского города. Новый стиль не должен копировать образы деревянного сруба, узоров и росписи. Это комфортная малоэтажная застройка, пространство для общения. В прошлом Вологда была ремесленной столицей, в XX веке это промышленный центр. Некоторые пространства города сегодня не выглядят комфортными для прогулок. Мы хотим, чтобы Вологда  обрела новую культуру и смысл, не забывая прошлое, — рассказала изданию «Вологда.РФ» магистрант РАНХиГС Полина Зайкова.

Приглашенные специалисты озвучили два сценария развития: 

  1. Связать пространства к северу и югу от ж/д с помощью строительства пешеходного моста. 
  2. Интегрировать территории малых островов в большие, то есть присоединить участки справа и слева от железной дороги к сложившейся архитектуре района. Мост может быть выполнен в одной из нескольких вариаций.

Тем временем ещё одна группа архитекторов исследовала южную часть города и разрабатывала концепцию развития водно-зеленого каркаса вдоль реки Содемы в этом районе. По их мнению, здесь можно сделать доступную и комфортную среду. Предлагается создать пешеходный маршрут длиной в два километра по территории в границах Окружного шоссе.  

Ранее NewsVo рассказывал, что молодые архитекторы предложили 9 проектов деревянного моста через Содему.

Сообщается, что архитекторы продолжат исследования территорий в Вологде до конца осени этого года. Затем планируется этап обсуждений созданных ими концепций. Следующий проектный блок, уже с конкретными предложениями, пройдет в первой половине следующего года. 

Теги: комплексное развитие территорий развитие территорий благоустройство архитекторы
 

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Началась разработка концепций перспективного развития территорий города Вологды