Несколько проектов деревянных мостиков через Содему разработали молодые московские архитекторы

[ Общество ]

9 проектов деревянных мостиков через руку Содему разработали студенты архитектурной школы «МАРШ».

– Задача была какая: изучить участок реки Содемы в центре Вологде и предложить свои варианты деревянных конструкций, которые соединят оба берега, – сообщает тг-канал «Деревянство», посвященный сохранению деревянного зодчества.

Проекты получились очень разные. Мосты обыграли и в виде традиционного вологодского окна, и в виде буквы «О», придумали даже зубчатый мост. 

Сообщается, что в планах реализовать одну из предложенных концепций, но какую именно, пока не известно.
МАРШ — это независимая московская архитектурная школа, которая строит свою деятельность на оригинальных авторских программах ведущих российских и зарубежных архитекторов и использовании передового международного опыта в образовании.

Фото: https://t.me/derevyanstvo
Фото: https://t.me/derevyanstvo
Фото: https://t.me/derevyanstvo
Теги: мосты пешеходные мосты пешеходный мост содема Золотуха архитекторы
 

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