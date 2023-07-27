Несколько проектов деревянных мостиков через Содему разработали молодые московские архитекторы

9 проектов деревянных мостиков через руку Содему разработали студенты архитектурной школы «МАРШ».

– Задача была какая: изучить участок реки Содемы в центре Вологде и предложить свои варианты деревянных конструкций, которые соединят оба берега, – сообщает тг-канал «Деревянство», посвященный сохранению деревянного зодчества.

Проекты получились очень разные. Мосты обыграли и в виде традиционного вологодского окна, и в виде буквы «О», придумали даже зубчатый мост.

Сообщается, что в планах реализовать одну из предложенных концепций, но какую именно, пока не известно.

МАРШ — это независимая московская архитектурная школа, которая строит свою деятельность на оригинальных авторских программах ведущих российских и зарубежных архитекторов и использовании передового международного опыта в образовании.