Народные гуляния пройдут в Цыпино на Ильин день 2 августа

Ильинские гуляния пройдут в Цыпино в Кирилловском районе Вологодской области впервые после пандемии.

– Ежегодно популярные на Вологодчине народные гуляния, посвященные Ильину дню, проходили в нашем филиале, музейном комплексе «Цыпино», который находится в двух километрах от Музея фресок Дионисия. По понятным причинам нам пришлось сделать четырехлетнюю паузу и не проводить масштабных празднеств, – рассказывает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Рады сообщить, что в этом году Ильин день отметим с привычным размахом. Программа начнётся около полудня, сразу после прохождения крестного хода вокруг церкви Илии Пророка 1755 года.

На празднике выступят народные коллективы: «Красная горка», «Берегиня», «Северная казачья сотня», а также белозерская сказительница Маримьяна.

Мастер-классы по народным ремеслам для детей и взрослых проведут вологодские мастера.

Также гостей ждут игровые развлечения, фотозоны, а также общая братчина с коллективной трапезой, мирская каша и массовые гуляния.

– Главной изюминкой праздника станет конное дефиле, подготовленное клубом «Северная подкова» во главе с организатором Светланой Рассказовой, – говоритт руководитель культурных проектов Кирилло-Белозерского музея-заповедника Сергей Беляшов. – Будут и другие новшества. Так, кинополяна «Мир Юрия Коваля» порадует мультфильмами, созданными по сценариям мастера. Легендарная творческая личность – детский писатель и поэт, сценарист кино, художник и скульптор, автор-исполнитель песен Юрий Коваль любил Цыпино, жил и творил на этой земле. Этот год для него стал юбилейным. Юрий Иосифович отметил бы своё 85-летие. В честь этого события в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике была открыта выставка «Монохроники Юрия Коваля».

В центре гуляний расположится выставка – деревенская фотоаллея «Лица Цыпино».

Финальным аккордом праздника станет большой Ильинский хоровод.

Культурная программа завершится в 14 часов в церкви Илии Пророка выступлением квартета «Аксиос».

Организатор мероприятий – Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Начало праздника 2 августа в 12:00 в музейном комплексе «Цыпино».

Возрастных ограничений нет.