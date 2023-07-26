В Вологде осудили мужчину, который 12 лет назад избил и сбросил с лестницы знакомого

[ Общество ]

В Вологде суд вынес приговор 58-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм знакомому.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшего 1949 года рождения было обнаружено в подъезде дома на улице Карла Маркса днём 5 февраля 2011 года. Установить личность подозреваемого на первоначальном этапе не удалось. После возобновления дела в апреле 2022 года, следователи установили причастность подсудимого к совершению преступления. Его опознали очевидцы.

«Судом установлено, что в феврале 2011 года в ходе ссоры подсудимый нанес потерпевшему множественные удары руками по голове и туловищу, от которых мужчина упал на пол. После прекращения нанесения ударов, подсудимый скинул потерпевшего с лестничного марша на межэтажную площадку, а сам с места преступления скрылся», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученных травм.

Осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. С него также взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Теги: смертельные травмы вред здоровью избиение суд приговор
 

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