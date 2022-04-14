В Вологде 11 лет спустя задержали подозреваемого в причинении смертельной травмы

В Вологде 11 лет спустя задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельной травмы.

Тело потерпевшего 1949 года рождения было обнаружено в подъезде дома на улице Карла Маркса днём 5 февраля 2011. Установить личность подозреваемого на первоначальном этапе не удалось. После возобновления дела в апреле 2022 года, следователи установили причастность задержанного к преступлению. Его опознали очевидцы.

«По версии следствия, в тот день в 2011 году между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них более 10 раз ударил руками и ногами по голове, туловищу и конечностям второго, после чего скинул вниз с лестничного марша подъезда», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Задержанного заключили под стражу. Расследование продолжается.