Под Череповцом заработали пропускные пункты в связи со вспышкой птичьего гриппа на одном из предприятий

Три контрольно-пропускных пункта заработали под Череповцом в связи с птичьим гриппом. Специалисты пытаются ликвидировать очаг и предотвратить распространение заболевания в Малечкенском поселении Череповецкого района. Об этом сообщает глава муниципалитета Роман Маслов.

«Два поста стоят на выездах из Малечкино на федеральную трассу и один оборудован напротив самой птицефабрики. ГИБДД контролируют процесс движения транспорта. Обработку осуществляют сотрудники ветслужбы».

Машины досматриваются на наличие запрещенных к вывозу продукции. Помимо этого, специальным раствором обрабатываются колеса автомобиля.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области в одном из птицеводческих комплексов вспыхнул птичий грипп. Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку

25 июля падеж птицы на птицефабрике в Парфеново составил более 25 тысяч голов. Повторные исследования проб выявили присутствие вируса гриппа птиц. В районе введен карантин. Угрожаемой признана зона в радиусе в 10 километров от места вспышки заболевания. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье птицы на этой территории.

В зону 10 километров попали 25 деревень из трех сельских поселений. Вопрос с компенсацией решается правительством Вологодской области. На птицефабрике будет уничтожено более 400 тысяч птиц.