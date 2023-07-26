В Вологодской области на птицеводческом комплексе вспыхнул птичий грипп

В Вологодской области усилили контроль за птицеводческими комплексами из-за вспышки птичьего гриппа. Сообщают в правительстве Вологодской области.

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на «Малечкинской Птицефабрике» в Череповецком районе. Предварительный диагноз установили в Вологодской областной ветеринарной лаборатории. Для его подтверждения пробы биоматериала были направлены в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

На данный момент в районе очага введён карантин. Угрожаемой будет признана зона в радиусе в 10 км от него.В этой зоне будут изъяты и уничтожены все птицы. Решается вопрос о выплате компенсаций для владельцев подсобных хозяйств.

«Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьёзная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит всё поголовье птицефабрики, а это 493 тысячи головы птицы. Меры предусмотрены федеральными правилами, которые направлены на безопасность жизни и здоровья граждан. Изъятие птицы также будет производиться в угрожаемой зоне. Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет», - подчеркнул заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Для предотвращения распространения инфекции на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведётся досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта. При этом никаких ограничений на передвижение на данной территории вводить не стали.

Роспотребнадзор совместно с Департаментом здравоохранения области обследует сотрудников птицефабрики, контактные лица будут находиться под медицинским наблюдением.

Сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птицы в угрожаемой зоне временно запрещены.

Предполагаемым источником заражения стал открытый водоём. По данным специалистов, инфекцию на территорию района могли занести перелётные птицы.

Среди признаков заболевания у птицы ветеринарные врачи отмечают отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, отек межчелюстного пространства, общее угнетенное состояние, кровоизлияния под кожей конечностей. В случае обнаружения таких симптомов у пернатых необходимо оперативно сообщать в Государственную ветеринарную службу в течение суток по телефонам горячей линии: 8-921-140-49-81, 8-921-536-78-82.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.