В Вологодской области стартовала заявочная кампания конкурса Президентского фонда культурных инициатив

25 июля стартовала новая заявочная кампания конкурса Президентского фонда культурных инициатив, которая продолжится до 1 сентября.

«Сегодня Президентский фонд культурных инициатив объявляет старт приёма заявок на первый конкурс 2024-го года. Объём поддержки составит до пяти миллиардов рублей. Принимать участие могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения, предприятия (кроме казённых), индивидуальные предприниматели. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт фондкультурныхинициатив.рф и приступить к заполнению заявки. Принимать заявки мы будем до 31 августа этого года. Желаю всем командам успеха», - рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году в целях поддержки творческих инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Фонд оказывает поддержку творческим командам по всей стране, среди них и вологжане. Регион неоднократно входил в тройку лидеров в СЗФО по количеству поддержанных проектов.

«За 2021-2022 годы Фонд поддержал 61 проект от региона на общую сумму 74 млн рублей. При этом сумма привлеченных грантовых средств на территорию области в 2022 году увеличилась в 3,4 раза по сравнению с 2021 годом, а количество поддержанных проектов увеличилось на 50%. Эта тенденция продолжается. Итоги 2023 года также внушают оптимизм», – отметил начальник Департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

За истекший период 2023 года Фонд уже поддержал четыре вологодских проекта, предоставив для их реализации 35 млн рублей.

Отметим, что в регионе работает созданный Департаментом культуры области Центр информационной поддержки и продвижения культурных инициатив. Авторы творческих проектов в сфере культуры и искусства могут обратиться к специалистам за информационной поддержкой, методической и консультационной помощью по подготовке конкурсных проектов и последующей их реализации. Контакты Центра: [email protected], +7900-545-94-14 (Екатерина Анатольевна Перфилова), +7900-502-22-30 (Елена Анатольевна Урванова).