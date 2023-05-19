Клиенты Мегафона теперь могут пользоваться сервисами Яндекса в роуминге без ограничений по лимиту

19.05.2023 [Новости компаний]

Теперь абоненты МегаФона за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений — заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.

Предложение доступно абонентам на всех тарифах МегаФона. Безлимит на Яндекс Go, Яндекс Карты и Яндекс Переводчик подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS.

«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно — пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

При въезде в страну абоненты МегаФона будут получать смс-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте МегаФона в разделе Роуминг.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Тэги: Мегафон, роуминг, сервисы, Яндекс

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