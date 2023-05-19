Прикоснуться к искусству: новый сериал станет путеводителем в мир балета

19.05.2023 [Новости компаний]

Сериал «Балет» вышел в онлайн-кинотеатре Wink 18 мая.

Проект уникален: в киноисторию органично вплетены семь хореографических постановок. Часть из них специально создана для проекта, а часть — легендарная театральная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съемках приняли участие балетные труппы ведущих театров страны — театра «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль «Березка».

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета», разработанный хореографом Владимиром Варнавой совместно с режиссёром-постановщиком Евгением Сангаджиевым, вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе». Это первый случай в истории российского кино — когда созданное специально для экрана художественное произведение вошло в реальный театральный репертуар.

Для вдохновения предлагаем посмотреть видеоролик, снятый для поддержки проекта «Балет» в Петербурге.

В проекте «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

Премьера сериала «Балет» состоялась эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), новые эпизоды будут выходить по четвергам.

 

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18+

Тэги: балет, культура, Ростелеком, сериалы

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