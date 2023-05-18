Музей пожарной охраны в Вологде присоединится к акции Ночь музеев 20 мая

Музей пожарной охраны и 1 пожарно-спасательная часть по охране города Вологды присоединятся к акции Ночь музеев, которая проходит в этом году 20 мая.

– История пожарной охраны Вологодской области, пожарно-техническое вооружение, средства пожаротушения – это и еще многое другое ждет посетителей на экскурсиях. Будет работать «Пожарный кинотеатр», где все, кто придет в Музей, смогут посмотреть мультипликационные и документальные фильмы о пожарной безопасности, а после сделать снимки на память в фотозоне «Мы работаем, чтобы вы жили», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Помимо этого, на интерактивных площадках можно будет поучаствовать в состязаниях «Самый меткий», сбивая мяч струей воды из настоящего пожарного ствола, и посмотреть «Огненное шоу», которое покажут пожарные.

Начало акции 20 мая с 19:00, а «Огненного шоу» – в 21:00 в Музее пожарной охраны по адресу: Вологда, Зосимовская, 63А.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Программы «Ночи музеев» в других учреждениях культуры Вологодской области вы сможете найти по ссылке на нашем сайте.