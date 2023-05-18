Вологжанин получил условный срок за поджог чужого авто

18.05.2023 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл во дворе дома на набережной 6-й Армии в ночь с 11 на 12 сентября 2021 года. Подсудимый поджёг автомобиль «Хендай» при помощи пакета с растворителем и ацетоном, убедился, что машина воспламенилась и покинул место происшествия. В результате указанная машина сгорела, а два стоявших рядом автомобиля оказались повреждены.

«Причиной совершения преступления послужили личные неприязненные отношения — незадолго до пожара владелец автомобиля, по утверждению  подсудимого,  едва его не сбил», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали больше полутора миллионов рублей возмещения вреда в пользу пострадавших.

Тэги: поджог, поджог машины, уголовное дело, суд, приговор

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