В Вологде задержали подозреваемого в поджоге машины во дворе на набережной 6-й Армии

05.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля «Хендай». Инцидент произошёл во дворе одного из домов на набережной 6-й Армии в ночь с 11 на 12 сентября.

«Неподалеку от поврежденного транспорта эксперт-криминалист обнаружил колбы со следами легковоспламеняющейся жидкости. Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, где момент возгорания был отчетливо виден», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

От огня пострадала также стоявшая рядом «Тойота». Владельцы машин оценили ущерб в 1,2 млн. рублей.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: поджог машины, задержание
Видео пресс-службы областного УМВД

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