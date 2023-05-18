С собственника кафе «Лесная сказка» в Вологде взыскали около двух миллионов долгов

«Лесная сказка» закончилась долгами. В Вологде суд взыскал с собственника кафе более около двух миллионов долгов за использование участка в центре города, после того как закончился срок аренды. Ранее кафе называлась «Лесная сказка», сейчас там располагаются пивоварни.

ООО «Лесная сказка» был предоставлен в аренду земельный участок в Вологде на Советском проспекте площадью 888 кв.метров для обслуживания здания кафе. В декабре 2017 года срок аренды истек, но общество продолжало использовать участок и освободило его только 10 июня 2022 года.

При этом арендатор накопил долг по арендной плате, начиная с мая 2014 года, в размере 1 805 945,83 рубля, за взысканием которого администрация города Вологды обратилась в арбитражный суд.

«Суд признал наличие задолженности, а также с учетом норм, предусматривающих действие моратория в отношении финансовых санкций, дополнительно взыскал неустойку в размере 652 425,24 рублей. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение суда оставил без изменения», — сообщили в 14 арбитражном апелляционном суде.

Там также пояснили, что собственник общества с 2013 года пытался его ликвидировать. В 2014 году арбитражным судом возбуждалось дело № А13-3396/2014 о банкротстве ООО «Лесная сказка» в связи с наличием у него непогашенной кредиторской задолженности более 12 млн рублей, которое впоследствии было прекращено.

Ранее NewsVo писал, что в 2019 году судебные приставы наложили арест на помещение кафе «Лесная сказка», расположенное в центре Вологды. Его владелец накопил задолженность почти в полмиллиона рублей.

Предприниматель не оплачивал кредитные, налоговые платежи, коммунальные услуги и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения. Работники ведомства запретили должнику выезжать за границу, однако эта мера на него не подействовала.

Узнав, что в собственности мужчины находится кафе, приставы составили акт описи ареста помещения. Это повлияло на бизнесмена.