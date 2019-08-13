Кафе «Лесная сказка» в центре Вологды арестовали приставы

13.08.2019 [Общество]

Судебные приставы наложили арест на помещение кафе «Лесная сказка», расположенное в центре Вологды. Его владелец накопил задолженность почти в полмиллиона рублей.

Предприниматель  не оплачивал кредитные, налоговые платежи, коммунальные услуги и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения. Работники ведомства запретили должнику выезжать за границу, однако  эта мера на него не подействовала.

Узнав, что в собственности мужчины находится кафе, приставы составили акт описи ареста помещения. Это повлияло на бизнесмена. На следующий день он частично погасил долг, сообщили в пресс-службе УФССП по Вологодской области.

 Ранее Newsvo сообщал, что вологодским судебным приставам удалось уговорить мать, несколько лет скрывавшую ребенка от отца, периодически устраивать им встречи.

Тэги: судебные приставы, долги, предприниматели
Фото УФССП по Вологодской области

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