В Вологде на мать, продавшую ноутбук, подаренный сыну его отцом, составили административный протокол

25.06.2019 [Общество]

Вологодским судебным приставам удалось уговорить мать, несколько лет скрывавшую ребенка от отца, периодически устраивать им встречи, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

- Данная история началась несколько лет назад в Москве, когда мужчина и женщина решили расстаться. У мужчины на руках было решение суда об определении места проживания ребенка с отцом. Но мать несовершеннолетнего забрала мальчика прямо с прогулки и увезла в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Женщину объявили в федеральный розыск, найти ее удалось только спустя четыре года в Петропавловске-Камчатском. Мать сменила фамилию себе и ребенку. В 2019 году они переехали в Вологду, сюда же было направлено из Москвы новое решение суда, согласно которому определено и другое место проживания ребенка – с матерью, а также установлен порядок общения с мальчиком его отца.

Однако женщина не желала, чтобы ребенок виделся с папой. Пристав из отдела №2 по Вологде долго взаимодействовал с родителями малыша, призывая их к мирному решению вопроса в интересах несовершеннолетнего. В итоге ему удалось договориться с женщиной: встречи отца с сыном стали носить систематический характер.

- Необходимо отметить, что на сегодняшний день отец мальчика платит алименты, а также дарит ребенку разные вещи. Но вот в отношении матери Комиссия по делам несовершеннолетних составила протокол о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 5.35.2 КоАП РФ (нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних). Дело в том, что специалистам и работникам службы стали известны факты продажи матерью ноутбука и игр «Лего», подаренных малышу отцом, - сообщает УФССП по Вологодской области.

 

Тэги: алименты, семья, развод, дети

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