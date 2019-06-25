В Вологде на мать, продавшую ноутбук, подаренный сыну его отцом, составили административный протокол

Вологодским судебным приставам удалось уговорить мать, несколько лет скрывавшую ребенка от отца, периодически устраивать им встречи, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

- Данная история началась несколько лет назад в Москве, когда мужчина и женщина решили расстаться. У мужчины на руках было решение суда об определении места проживания ребенка с отцом. Но мать несовершеннолетнего забрала мальчика прямо с прогулки и увезла в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Женщину объявили в федеральный розыск, найти ее удалось только спустя четыре года в Петропавловске-Камчатском. Мать сменила фамилию себе и ребенку. В 2019 году они переехали в Вологду, сюда же было направлено из Москвы новое решение суда, согласно которому определено и другое место проживания ребенка – с матерью, а также установлен порядок общения с мальчиком его отца.

Однако женщина не желала, чтобы ребенок виделся с папой. Пристав из отдела №2 по Вологде долго взаимодействовал с родителями малыша, призывая их к мирному решению вопроса в интересах несовершеннолетнего. В итоге ему удалось договориться с женщиной: встречи отца с сыном стали носить систематический характер.