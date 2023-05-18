В больнице скончался мальчик, выпавший из окна второго этажа в Соколе

18.05.2023 [Происшествия]

Мальчик, который 17 мая выпал из окна второго этажа в Соколе, скончался в больнице. 

Мальчик был госпитализирован в Вологду с переломом теменной кости и ушибом головного мозга. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сегодня ребенок умер.

Ранее NewsVo писал, что в 17 мая двухлетний мальчик выпал из окна. Происшествие случилось около 16 часов 50 минут. Мальчик 2021 года рождения вылетел из окна квартиры в доме на улице Интернатная, 10.

С начала года это уже четвертый случай падения ребенка из окна в Вологодской области. 

Тэги: выпал из окна, ребенок умер

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