В больнице скончался мальчик, выпавший из окна второго этажа в Соколе

Мальчик, который 17 мая выпал из окна второго этажа в Соколе, скончался в больнице.

Мальчик был госпитализирован в Вологду с переломом теменной кости и ушибом головного мозга. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сегодня ребенок умер.

Ранее NewsVo писал, что в 17 мая двухлетний мальчик выпал из окна. Происшествие случилось около 16 часов 50 минут. Мальчик 2021 года рождения вылетел из окна квартиры в доме на улице Интернатная, 10.

С начала года это уже четвертый случай падения ребенка из окна в Вологодской области.