В Соколе 17 мая двухлетний мальчик выпал из окна. У него диагностирован перелом теменной кости и ушиб головного мозга.
Происшествие случилось около 16 часов 50 минут. Мальчик 2021 года рождения вылетел из окна квартиры в доме на улице Интернатная, 10.
По предварительным данным, ребенок упал со второго этажа пятиэтажки и получил очень серьезные травмы.
Мальчик стукнулся головой и был экстренно госпитализирован в Вологду, в травматологическое отделение областной детской больницы.
В Соколе двухлетний мальчик выпал из окна
В Соколе 17 мая двухлетний мальчик выпал из окна. У него диагностирован перелом теменной кости и ушиб головного мозга.
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