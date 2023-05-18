В Соколе двухлетний мальчик выпал из окна

18.05.2023 [Происшествия]

В Соколе 17 мая двухлетний мальчик выпал из окна. У него диагностирован перелом теменной кости и ушиб головного мозга.

Происшествие случилось около 16 часов 50 минут. Мальчик 2021 года рождения вылетел из окна квартиры в доме на улице Интернатная, 10.

По предварительным данным, ребенок упал со второго этажа пятиэтажки и получил очень серьезные травмы.

Мальчик стукнулся головой и был экстренно госпитализирован в Вологду, в травматологическое отделение областной детской больницы.

 

Тэги: выпал из окна, ребенок упал

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