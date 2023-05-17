В Вологодской области еще больше деревень и сел получили скоростной интернет

17.05.2023 [Новости компаний]

Инженеры оператора обеспечили скоростным 4G-интернетом и расширили зону покрытия для двух поселков и восьми деревень Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для 8 тысяч жителей региона.

Апгрейд сети в диапазоне LTE 1800 прошел в поселках Чагода и Нижняя Мондома, а также в деревнях Устье, Соколово, Тимошино, Голебатово и Долоцкое. Специалисты МегаФона смонтировали и запустили новое телеком-оборудование с поддержкой 4G, которое обеспечивает быстрый интернет на скорости до 30 Мбит/с на всей территории населенных пунктов. Теперь базовые станции смогут одновременно обслуживать больше пользователей с увеличением скорости мобильного интернета

«Доступ к связи и интернету для жителей малочисленных населенных пунктов — важная стратегическая задача компании и правительства региона. Только в марте–апреле этого года мы ускорили интернет в 72 селах и деревнях, расположенных в 17 районах области. Это важно не только для местных жителей, получивших возможность пользоваться всеми современными технологиями, но и для желающих отдохнуть на даче и для путешественников — автомобилистов. Чтобы обеспечить комфортную скорость выхода в сеть для жителей и гостей нашего региона мы строим новые и модернизируем существующие мобильные базовые станции», — отметила Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологде.

Оператор ведет масштабную работу по улучшению сетевой инфраструктуры во всех районах Вологодской области: всего с начала года было запущено и модернизировано более 100 объектов связи.  Теперь жители области могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Тэги: связь, Мегафон, 4G

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