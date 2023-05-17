В Вытегорском районе не смогли выяснить причину появления неопознанных объектов в небе

17.05.2023 [Общество]

На берегу Большого Троицкого озера не нашли неопознанных предметов и остатков взрывчатых веществ, сообщил на своей странице в соцсети глава Вытегорского района Александр Зимин.

Как NewsVO писал ранее, 10 мая местные жители видели там свечение, слышали громкий хлопок и описали случившееся в соцсети. Зимин откликнулся на сообщение и рассказал, что в инциденте разбираются полицейские: на место для обследования была направлена оперативная группа и кинологический расчёт.

«По итогам обследования побережья Большого Троицкого озера следов падения неопознанных предметов, остатков взрывчатых веществ не обнаружено», — говорится в сообщении главы, опубликованном 15 мая.

Тэги: метеориты, НЛО, проверка

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