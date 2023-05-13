В инциденте со свечением и громким хлопком над Большим Троицким озером разбираются полицейские

В Вытегорском районе полицейские проводят проверку инцидента со свечением и громким хлопком над Большим Троицким озером, о котором сообщили местные жители.

Сообщение о странном взрыве, который случился рядом с посёлком Янишево 10 мая, опубликовано на странице главы района Александра Зимина.

«Неизвестное Красное пятно двигалось по небу в сторону озера и над ним взорвалось. А что это было? Неизвестность пугает», — написала местная жительница Анна.

По её словам, в одном доме в Янишево вылетело стекло в спальне и «со стен всё посыпалось». Анна попросила измерить уровень радиации на озере.

Зимин откликнулся на сообщение и отметил, что случай вызвал интерес не только жителей Янишево, а органы внутренних дел проводят проверку.

«В настоящее время идёт обследование побережья озера, о результатах сообщу дополнительно», — добавил Зимин.

Видео с похожим инцидентом ранее публиковала группа Baza.net в соцсети. В ночь с 10 на 11 мая камера, установленная в Вологде, также записала падение некоего светящегося объекта.