Работникам банкротящегося стекольного завода под Чагодой пообещали подъемные, если им придется переехать

17.05.2023 [Экономика]

По 50 тысяч рублей выплатят сотрудникам стекольного завода под Чагодой, если работники банкротящегося предприятия решат переехать в другие районы Вологодской области.

Об этом рассказал в ходе прямого эфира «ПоОКаем в сети» губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo писал, что Смердомский стекольный завод в Чагодощенском округе прекратил выпуск продукции.

По словам гендиректора компании Руслана Абазехова, из-за отсутствия сбыта предприятие накопило долги за газ и электроэнергию, а также у завода выросла кредиторская задолженность по другим важным статьям деятельности. На производственном собрании с работниками предприятия руководство заявило, что не видит перспектив оживления на рынке продукции, возможностей для перепрофилирования производства на другой вид бутылки и погашения кредитов, а потому дирекция заявила о разрыве арендных отношений с собственником завода и прекращении производства. Сам завод находится в процедуре банкротства.

Глава района Александр Косёнков  отметил, что сейчас конкурсный управляющий и работники завода ведут переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Конкурсным управляющим оценивается имущество и ведется подготовка к продаже активов эффективным собственникам, которые заинтересованы в восстановлении и успешной работе предприятия. В этих условиях оказать меры господдержки невозможно, сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По словам Олега Кувшинникова, на сегодняшний день имеются две заявки на покупку Смердомского завода.

В планах на предприятии произвести ремонт печей, чтобы после продажи их снова можно было запустить. Что касается сотрудников завода, которых более 150 человек, им на время, пока предприятие вновь не будет запущено, предлагается работа. Для них организуют ярмарки вакансий, открыли фронт-офис для оказания помощи в подборе работы. Только в центре занятости на территории Чагодощенского округа более 135 вакансий. Кроме этого, на территории округа имеется еще два действующих стекольных завода, которые готовы трудоустроить чагодощенцев. Есть работа и в других районах и округах области. Желающим переехать будет выплачено по 50 тысяч рублей подъемных.

Тэги: стекольный завод, Чагода, смердомский стекольный завод

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