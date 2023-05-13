Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции

Смердомский стекольный завод в Чагодощенском округе прекратил выпуск продукции, сообщил на своей странице в соцсети глава округа Александр Косёнков.

«С начала 2023 года у нынешнего арендатора завода ООО „СТЕКЛОХИМ-ГРУПП“ сложилась тяжелая финансово-экономическая ситуация. Связана она с существенным ростом минимальной розничной цены на игристые вина, что, в свою очередь, вызвало значительное снижение спроса на производимую бутылку», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании Руслана Абазехова, из-за отсутствия сбыта предприятие накопило долги за газ и электроэнергию, а также у завода выросла кредиторская задолженность по другим важным статьям деятельности. На производственном собрании с работниками предприятия руководство заявило, что не видит перспектив оживления на рынке продукции, возможностей для перепрофилирования производства на другой вид бутылки и погашения кредитов, а потому дирекция заявила о разрыве арендных отношений с собственником завода и прекращении производства.

Косёнков также отметил, что сейчас конкурсный управляющий и работники завода ведут переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Итоги переговоров будут понятны в ближайшие дни. До этого момента принято решение поддерживать стекловаренную печь в работоспособном режиме.