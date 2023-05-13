Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции

13.05.2023 [Общество]

Смердомский стекольный завод в Чагодощенском округе прекратил выпуск продукции, сообщил на своей странице в соцсети глава округа Александр Косёнков.

«С начала 2023 года у нынешнего арендатора завода ООО „СТЕКЛОХИМ-ГРУПП“ сложилась тяжелая финансово-экономическая ситуация. Связана она с существенным ростом минимальной розничной цены на игристые вина, что, в свою очередь, вызвало значительное снижение спроса на производимую бутылку», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании Руслана Абазехова, из-за отсутствия сбыта предприятие накопило долги за газ и электроэнергию, а также у завода выросла кредиторская задолженность по другим важным статьям деятельности. На производственном собрании с работниками предприятия руководство заявило, что не видит перспектив оживления на рынке продукции, возможностей для перепрофилирования производства на другой вид бутылки и погашения кредитов, а потому дирекция заявила о разрыве арендных отношений с собственником завода и прекращении производства.

Косёнков также отметил, что сейчас конкурсный управляющий и работники завода ведут переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Итоги переговоров будут понятны в ближайшие дни. До этого момента принято решение поддерживать стекловаренную печь в работоспособном режиме.

Читайте также:

Тэги: стекольный завод
фото со страницы Александра Косёнкова в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
Гран-при международного конкурса DANCE CONTINENT получил ансамбль современной хореографии «Каприз» из Вологды
Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области
Илья Гладких завоевал две медали на Чемпионате России 2023 года по танцам на колясках
В ходе СВО погиб житель Белозерского округа
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
За участие в фестивале «Экопарк» вологжане будут получать баллы на Карту жителя
14-летнюю девушку-подростка разыскивают в Вологде

Похожие новости

Смердомский стекольный завод будет передан новому инвестору

Чиновники уверены, что новый инвестор сохранит предприятие

3238
0

Восстановление последствий ЧП на Смердомском стекольном заводе завершат раньше запланированного

Об этом на своей страничке рассказал глава Чагодощенского района Александр Косенков

1350
0

Крупная авария произошла на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе

В администрации района уже создана рабочая группа для оказания поддержки предприятию 

3580
0

Стекольный завод в Чагодощенском районе оказался на грани банкротства

Там работает 222 человека, предприятие является градообразующим для поселка Смердомский  

3423
0

Завод по производству стеклотары запустили в Чагодощенском районе

Стеклозавод в Сазоново, прекративший свою работу в 2013 году, запустил производство

2189
0

Итальянская фирма вложит более миллиарда рублей в модернизацию стеклозавода в Чагодощенском районе

Для «Gruppo Colorobbia» это первый бизнес-проект в России

3018
0

«Интерактивный Музей стекла» появится в Чагоде

«Интерактивный Музей стекла» откроется в Чагоде в рамках празднования 90-летия Чагодощенского района.

2986
0

Чагода получит бюджетный кредит в 5,5 млн рублей

 Деньги пойдут на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

2708
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В инциденте со свечением и громким хлопком над Большим Троицким озером разбираются полицейские
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
ФК «Олимп» из Вологодского района занял шестое место на детском турнире «Кубок победителей»
В Кадуйском районе пьяный водитель съехал в кювет
В Череповце 12 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
В Грязовце продавщица за полгода похитила из кассы магазина 888 тысяч рублей
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2567
0
12.05.2023 [БлогоVO]

Про Евровидение, ностальгию и о том, как нет слов публично описывать конкурс

401
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

1003
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика