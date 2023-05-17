Культуре материнства и традициям воспитания посвящена новая выставка в Кириллове

Выставка «Род(д)ом из Заонежья» открылась в Музее истории города Кириллова и района. То совместный проект двух федеральных музеев: Кирилло-Белозерского и «Кижи».

Экспозиция музея рассказывает о жизни кирилловчан 19-го века, показывает их быт.

– Она повествует о народном восприятии родительства, практике родовспоможения и опыте постепенного включения ребенка в трудовую и религиозно-обрядовую жизнь крестьянской семьи и общества. Проект «Род(д)ом из Заонежья» является уникальным – он был создан ведущим научным сотрудником музея «Кижи» Ириной Набоковой специально для нашего музея. Эксклюзивную выставку можно увидеть только в Кириллове, – говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Автор проекта акцентирует внимание на местных особенностях традиций пестования, дает представление о национальном колорите обрядового и фольклорного наполнения жизни матери и младенца; показывает опыт русского населения Олонецкой губернии, проживавшего на Заонежском полуострове.

– Выставка презентует вышитые полотенца, которые изготавливались в качестве приданого и могли жертвоваться в храмы для получения дара чадородия и благословения Божия; представляем предметы, участвовавшие в повышении девичьей славутности – это монеты 18-го века и колокол, из которого девушки омывались, чтобы стать милыми и привлекательными, – рассказывает куратор выставки Ирина Набокова. – Здесь и редкие медные иконы 18-19 столетий (выголексинское литье), которые, с одной стороны, представляли местных святых, а с другой – служили частью обрядов избавления от болезней; намоленные несколькими поколениями крестьян иконы из семейных иконостасов; детские игрушки крестьян – маленькая прялочка с изящной резьбой, деревянная пила, тряпичные куколки… Особый интерес представляют женские головные уборы, вышитые золотными нитями. В народе считалось, что с непокрытой головой после свадьбы женщина появляться не могла. Во время свадьбы свекровь расчесывала волосы и одна половина волос считалась мужнего рода, вторая – твоего, и больше эти волосы не смешивались. И даже в бане стороны мылись поочередно.

Здание, в котором разместилась временная выставка, являлось типичным жилым домом кирилловских горожан конца 19-го века. В 1901 году деревянный одноэтажный дом на Большой Набережной (ныне ул. Гагарина, д.103) принадлежал наследникам крестьянина Алексея Кузнецова. Позднее там жил известный кирилловский врач Иоаким Нодельман.

– Выставка осветила ранее неизвестные многим аспекты народной жизни на Русском Севере. Мы видим много общего и еще больше различий между заонежскими и вологодскими крестьянами. Думаю, этот проект будет интересен посетителям музея так же, как он интересен нам самим! Благодарим наших карельских партнеров и должен признаться, что уже планируем продолжить обмен выставочными проектами в 2024 году! – говорит заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Алексей Смирнов.

Посетить выставку «Род(д)ом из Заонежья» можно посетить до 9 июля в Музее истории города Кириллова и района по адресу: Вологодская область, Кириллов, ул. Гагарина, д.103 ежедневно с 9:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Возрастные ограничения: (0+).