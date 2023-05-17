На рекультивацию свалки на улице Мудрова в Вологде планируют потратить более миллиарда рублей

17.05.2023 [Общество]

В Вологде до конца года объявят тендер на рекультивацию несанкционированной городской свалки в районе дома №40 по улице Мудрова, сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликована 16 мая. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» оценивает контракт в 1,1 млрд рублей.

Ранее NewsVo писал, что рекультивацию несанкционированной городской свалки в Вологде на улице Мудрова предлагается провести в два этапа. 

На первом техническом этапе предлагается сформировать тело свалки с уклоном 1:3, площадью насыпи 14,52 га, высотой около 144 метров, установить системы сбора и очистки фильтрата и ливневых стоков и установить системы сбора, очистки и утилизации биогаза, а также соорудить защитный экран поверхности свалки.

Вторым этапом последует восстановление земель участка свалки до состояния, пригодного для рекреации и массового пребывания людей.

В настоящее время площадь загрязнения составляет 25,76 га, высота свалки составляет 30 метров.

в 2022 Департамент городского хозяйства города Вологды провел конкурс на проектирование рекультивации городской свалки на Мудрова в Вологде. 

Аукцион на проектирования выиграла вологодская компания ООО «Геотехпроект». Компания согласилась выполнить работы за 24 940 025 рублей. Изначально департамент предлагал за это 56 045 000 рублей.

 

 

Тэги: свалка, рекультивация

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