Рекультивация городской свалки на улице Мудрова в Вологде пройдет в два этапа

27.01.2022 [Общество]

Рекультивацию несанкционированной городской свалки в Вологде на улице Мудрова предлагается провести в два этапа. 

24 января состоялись общественные слушанья по проекту рекультивации свалки. 

На первом техническом этапе предлагается сформировать тело свалки с уклоном 1:3, площадью насыпи 14,52 га, высотой около 144 метров, установить системы сбора и очистки фильтрата и ливневых стоков и установить системы сбора, очистки и утилизации биогаза, а также соорудить защитный экран поверхности свалки.

Вторым этапом последует восстановление земель участка свалки до состояния, пригодного для рекреации и массового пребывания людей.

В настоящее время площадь загрязнения составляет 25,76 га, высота свалки составляет 30 метров.

«Все это, по расчетам специалистов, позволит в десятки раз снизить концентрацию загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и ближайших жилых зон. Сейчас по некоторым показателям нормативы превышены в 8 раз! После прохождения экологической и государственной строительной экспертизы начнется большая работа городских и областных властей с федеральными министерствами по выделению средств на реализацию проекта. Надеюсь, что все сложится удачно, и мы ликвидируем свалку в нашем городе», — комментирует общественные слушанья депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров.

Предложения по проекту можно представить в Департамент городского хозяйства в течение 10 дней, то есть до 3 февраля. Там же можно подробнее познакомиться с предложениями экспертов.

Ранее NewsVO писал, что Департамент городского хозяйства города Вологды провел конкурс на проектирование рекультивации городской свалки на Мудрова в Вологде. 

Аукцион на «Проектирование объекта «Рекультивация несанкционированной городской свалки по ул. Мудрова, 40 г. Вологда, включая проведение комплексных изысканий» состоялся 22 сентября. На данные работы будут потрачены деньги из областного и городского бюджетов.

По итогам проведения инженерных изысканий подрядчик должен будет предоставить департаменту городского хозяйства «наиболее целесообразные и эффективные решения» по рекультивации свалки.

Срок выполнения работ до 25 апреля 2022 года. 

Аукцион на проектирования выиграла вологодская компания ООО «Геотехпроект». Компания согласилась выполнить работы за 24 940 025 рублей. Изначально департамент предлагал за это 56 045 000 рублей.

Тэги: свалка, мусорная реформа

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