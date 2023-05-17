Мозаика на фасаде здания аэропорта Вологды может стать объектом культурного наследия

17.05.2023 [Общество]

Депутат Госдумы Валентина Артамонова подготовила письмо в адрес комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области с просьбой включить в список выявленных объектов культурного наследия мозаики на фасаде здания аэропорта Вологды. Автор мозаики Бронислав Кураго.

«Несколько лет назад в Вологде благодаря усилиям активистов, в первую очередь Александра Асафова — сына известного художника Генриха Асафова, был составлен каталог вологодских мозаик, удалось обратить внимание на проблему сохранения мозаик комитета по охране культуре культурного наследия области. В настоящее время три фасадные мозаики включены в список выявленных объектов культурного наследия и взяты под охрану государства. По моему обращению в адрес комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области вскоре этот список пополнит мозаика авторства Бронислава Кураго, которая украшает фасад одного из корпусов бывшего лагеря „Изумруд“. Сейчас команда Александра Асафова занимается реставрацией этого большого мозаичного панно, а ведь оно могло быть утрачено — проектом ремонта здания предусматривалось закрыть эту красоту навесным фасадом!» — написала Валентина Артамонова.

Она подготовила письмо в адрес комитета по включению в список выявленных объектов культурного наследия мозаики на фасаде здания аэропорта Вологды, тоже авторства Бронислава Кураго.

Ранее NewsVo писал, что команда реставраторов во главе с Александром Асафовым реставрирует мозаичное панно в бывшем лагере «Изумруд».

Тэги: мозаики, Культурное наследие

ТОП НЕДЕЛИ

Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В ходе СВО погиб житель Белозерского округа
Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На рекультивацию свалки на улице Мудрова в Вологде планируют потратить более миллиарда рублей
В Шекснинском районе горит торфяник
Мозаика на фасаде здания аэропорта Вологды может стать объектом культурного наследия
В Череповце в подъезде жилого дома нашли змею
В Шекснинском районе женщина утонула в колодце
Ространснадзор оценил, сколько российских самолетов с просроченными запчастями совершили рейсы в 2022 году
В Череповце решили демонтировать арт-объект с надписью города из-за вандалов
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2776
0
16.05.2023 [БлогоVO]

Из будушей книги «Чаронда. Город не знавший колеса» Чарондак-водный дух

142
0
16.05.2023 [Обзор Прессы]

Николай Сайкин: Кто-то валяет дурака. А я - валенки!

350
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика