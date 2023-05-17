Мозаика на фасаде здания аэропорта Вологды может стать объектом культурного наследия

Депутат Госдумы Валентина Артамонова подготовила письмо в адрес комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области с просьбой включить в список выявленных объектов культурного наследия мозаики на фасаде здания аэропорта Вологды. Автор мозаики Бронислав Кураго.

«Несколько лет назад в Вологде благодаря усилиям активистов, в первую очередь Александра Асафова — сына известного художника Генриха Асафова, был составлен каталог вологодских мозаик, удалось обратить внимание на проблему сохранения мозаик комитета по охране культуре культурного наследия области. В настоящее время три фасадные мозаики включены в список выявленных объектов культурного наследия и взяты под охрану государства. По моему обращению в адрес комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области вскоре этот список пополнит мозаика авторства Бронислава Кураго, которая украшает фасад одного из корпусов бывшего лагеря „Изумруд“. Сейчас команда Александра Асафова занимается реставрацией этого большого мозаичного панно, а ведь оно могло быть утрачено — проектом ремонта здания предусматривалось закрыть эту красоту навесным фасадом!» — написала Валентина Артамонова.

Она подготовила письмо в адрес комитета по включению в список выявленных объектов культурного наследия мозаики на фасаде здания аэропорта Вологды, тоже авторства Бронислава Кураго.

Ранее NewsVo писал, что команда реставраторов во главе с Александром Асафовым реставрирует мозаичное панно в бывшем лагере «Изумруд».