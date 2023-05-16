Музыкант Игорь Растеряев выступит в память об Александре Башлачеве в Череповце 27 мая

Концерт памяти барда и рок-музыканта Александра Башлачева состоится в Череповце 27 мая. Гостем программы станет музыкант и автор песен из Санкт-Петербурга Игорь Растеряев.

– В творчестве Игоря Растеряева многие находят для себя отдушину, позволяющую, пускай и на время, вырваться из непрекращающейся череды проблем и кризисов. Герои его песен знакомы каждому, а философские наблюдения, лирические зарисовки и личные истории близки и понятны всем, – сообщают организаторы мероприятия – сотрудники Череповецкого музейного объединения. – Выступления Игоря – всегда праздник, ведь каждый концерт превращается в непринужденные дружеские посиделки с тёплой атмосферой и хоровым исполнением любимых, уже по-настоящему народных песен.

Александр Башлачев родился 27 мая 1960 года в Череповце. Советский поэт, бард, рок-музыкант, певец, художник и журналист. Прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда. 17 февраля 1988 года он выпал из окна кухни съемной квартиры в Ленинграде. Погиб на месте.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Череповце работают два музея Александра Башлачева – виртуальный и реальный. Реальный музей находится по адресу: Череповец, Советский проспект, 35а, а виртуальный по ссылке.

Игорь Растеряев – российский музыкант, автор и исполнитель песен, поэт, актер театра и кино. Родился 10 августа 1980 года в Ленинграде.

Начало концерта 27 мая в 18:00 в ДК «Строитель».

Возрастные ограничения: (12+).