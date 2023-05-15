Премьера документального фильма вологодского режиссера об Андрее Тарковском состоится в Вологде 18 мая

15.05.2023 [Культура]

Премьера документального фильма «Боже! Чувствую приближение Твое! Андрей Тарковский», авторами которого стали Николай Бурляев и вологодский режиссер Дмитрий Чернецов, состоится в кинотеатре «Ленком» 18 мая.

– Впервые в истории Вологды в общероссийский кинопрокат вышел фильм Вологодского режиссера. Компьютерную графику и спецэффекты для фильма тоже создавали вологодские специалисты. Сегодня фильм идет во всех кинотеатрах России. О нем писали ведущие издания страны и говорили федеральные телеканалы. Информационные партнеры фильма: ВГТРК канал «Россия», телеканал «Культура», Телеканал «Спас». Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, – сообщает Союз Кинематографистов Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что этот фильм вышел в общероссийский прокат в апреле этого года и будет показан в 51 регионе России.

Кинокартина приурочена к 90-летию великого русского кинорежиссера.

– Фильм можно назвать молитвой Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Картина рассказывает о духовной, религиозной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого – исповедь перед Господом и людьми. Основа фильма – исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев», – говорится о фильме.

Начало премьерного кинопоказа 18 мая в 20:15 в кинотеатре «Ленком» в Вологде.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: фильм, кино, кинорежиссёр

ТОП НЕДЕЛИ

Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В ходе СВО погиб житель Белозерского округа
Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
14-летнюю девушку-подростка разыскивают в Вологде
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции

Похожие новости

Первый фильм, снятый в космосе, вологодская молодежь сможет посмотреть по Пушкинской карте

Фильм вышел в прокат 20 апреля

779
0

Документально-художественный фильм вологодских кинематографистов выходит в российский прокат

В скором времени премьера с участием авторской группы пройдет в Вологде

1036
0

Актер из Вологды исполнил роль Михаила Горбачева в сериале «Нулевой пациент»

Первые семь серий этого сериала в январе показал Первый канал

1478
0

Презентация двух фильмов о вологодских художниках состоится в Вологде 20 января

Их представит общественно-культурный проект «Имена в пространстве и времени»

1412
0

Наталия Орейро сыграет в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

Предполагается, что часть съемок пройдет в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

1240
0

В Вологде будут снимать сериал о питерских полицейских

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» 4 ноября начинают съемки в Вологде выездных спецсерий детектива «Великолепная Пятерка»

1833
0

Приключенческий фильм о поисках библиотеки Ивана Грозного идет в кинотеатрах Вологды

Съемки некоторых сцен этого фильма проходили в Кирилловском районе Вологодской области

1028
0

Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября

Присоединиться к трансляции смогут бесплатно все желающие

862
0

Фильм про Вологду покажет в ближайшие выходные телеканал «Моя Планета»

Зрителей познакомят с особенными экспонатами, которые хранятся в региональных российских музеях и являются особой частью культуры региона

867
0

Приключенческий боевик о поисках библиотеки Ивана Грозного покажут в кинотеатрах в октябре

В поисках разгадки древних шифров трио авантюристов побывают в затерянных местах по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара

986
0

Фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области 12-14 августа

В программе показы игрового и документального кино, творческие встречи с деятелями кино, мастер-классы по традиционным ремеслам, выступления музыкальных коллективов и другие активности

1437
0

На берегу Рыбинского водохранилища идут съемки многосерийного фильма

Фильм должен выйти на экраны в следующем году.

1597
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выпускникам детских садов в Вологодской области начали вручать наборы первоклассников
Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
Торжественное открытие нового общественного пространства «Кокоревский сад» состоится в Тотьме 20 мая
Премьера документального фильма вологодского режиссера об Андрее Тарковском состоится в Вологде 18 мая
Бесплатные велопоходы «По окрестным усадьбам» доступны для жителей Вологды
Презентация двух книг Главы города Вологды Юрия Сапожникова прошла в городской библиотеке
От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2668
0
14.05.2023 [БлогоVO]

Священнослужитель из Вологодской губернии говорил с президентом США Рузвельтом и способствовал открытию правительственных школ на Аляске

202
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

1072
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика