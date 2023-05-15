Премьера документального фильма вологодского режиссера об Андрее Тарковском состоится в Вологде 18 мая

Премьера документального фильма «Боже! Чувствую приближение Твое! Андрей Тарковский», авторами которого стали Николай Бурляев и вологодский режиссер Дмитрий Чернецов, состоится в кинотеатре «Ленком» 18 мая.

– Впервые в истории Вологды в общероссийский кинопрокат вышел фильм Вологодского режиссера. Компьютерную графику и спецэффекты для фильма тоже создавали вологодские специалисты. Сегодня фильм идет во всех кинотеатрах России. О нем писали ведущие издания страны и говорили федеральные телеканалы. Информационные партнеры фильма: ВГТРК канал «Россия», телеканал «Культура», Телеканал «Спас». Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, – сообщает Союз Кинематографистов Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что этот фильм вышел в общероссийский прокат в апреле этого года и будет показан в 51 регионе России.

Кинокартина приурочена к 90-летию великого русского кинорежиссера.

– Фильм можно назвать молитвой Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Картина рассказывает о духовной, религиозной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого – исповедь перед Господом и людьми. Основа фильма – исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев», – говорится о фильме.

Начало премьерного кинопоказа 18 мая в 20:15 в кинотеатре «Ленком» в Вологде.

Возрастные ограничения: (12+).