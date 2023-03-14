Документально-художественный фильм вологодских кинематографистов выходит в российский прокат

14.03.2023 [Культура]

Документально-художественный фильм, созданный при участии вологодских кинематографистов, выходит во всероссийский прокат с 4 апреля этого года. 

Речь идет о картине «Боже! Чувствую приближение Твое! Андрей Тарковский», режиссерами которой выступили Николай Бурляев и вологжанин Дмитрий Чернецов.

– Фильм можно назвать молитвой Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Картина рассказывает о духовной, религиозной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого – исповедь перед Господом и людьми. Основа фильма – исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев», – говорится о фильме.

Всероссийская премьера состоится 16 марта в 19.00 в Москве, в премьерном зале №1 киноцентра «Каро Октябрь» по адресу: Новый Арбат, 24).

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского.

В общероссийский прокат картина выйдет 4 апреля, она будет показана в 51 регионе страны. 

– В скором времени премьера с участием авторской группы пройдет и в Вологде, – говорится на странице сообщества Актеры массовых сцен Вологодской области.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: премьера, фильм, кино, документальное видео, вологжане, кинорежиссёр

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