Документально-художественный фильм вологодских кинематографистов выходит в российский прокат

Документально-художественный фильм, созданный при участии вологодских кинематографистов, выходит во всероссийский прокат с 4 апреля этого года.

Речь идет о картине «Боже! Чувствую приближение Твое! Андрей Тарковский», режиссерами которой выступили Николай Бурляев и вологжанин Дмитрий Чернецов.

– Фильм можно назвать молитвой Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Картина рассказывает о духовной, религиозной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого – исповедь перед Господом и людьми. Основа фильма – исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев», – говорится о фильме.

Всероссийская премьера состоится 16 марта в 19.00 в Москве, в премьерном зале №1 киноцентра «Каро Октябрь» по адресу: Новый Арбат, 24).

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского.

В общероссийский прокат картина выйдет 4 апреля, она будет показана в 51 регионе страны.

– В скором времени премьера с участием авторской группы пройдет и в Вологде, – говорится на странице сообщества Актеры массовых сцен Вологодской области.

Возрастные ограничения: (12+).

