В Грязовце продавщица за полгода похитила из кассы магазина 888 тысяч рублей

В Грязовце суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении вверенного имущества.

Установлено, что с 28 января по 15 июля 2022 года подсудимая работала продавцом в одном из магазинов города. Она получала от покупателей наличные деньги, временами не пробивала кассовые чеки, а после смены забирала себе излишки по кассе. Всего ею было похищено 888 572 рубля.

«Подсудимая вину признала, пояснила, что денежные средства тратила на личные нужды, в том числе на игры в телефоне», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С неё также взыскали сумму материального ущерба, причинённого преступлением.