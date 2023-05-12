Городской проектный центр, который займется подготовкой к 880-летию Вологды, возглавит депутат Елена Земчихина

12.05.2023 [Общество]

Директором АНО «Городской проектный центр «Вологда» станет депутат гордумы Елена Земчихина. 

Об этом депутат сообщила у себя на странице в ВК. Ранее Елена Земчихина возглавляла Вологда-Портал. 

«Я обожаю свою команду Вологда-Портал и до прихода нового командира остаюсь с ней. И дальше будет много совместных историй. Стать директором АНО «Городской проектный центр «Вологда» для меня — новый вызов. Это подготовка к 880-летию Вологды, городские проекты (от культурных до инфраструктурных), аналитический центр», — написала Елена Земчихина. 

Решение о создании автономной некоммерческой организации «Городской проектный центр «Вологда», которая будет координировать подготовку к 880-летию Вологды, было принято на сессии Вологодской городской Думы в марте. Депутаты поддержали соответствующую инициативу администрации города Вологды.

880 — летний юбилей Вологда будет праздновать в 2027 году, но уже сейчас власти решили начать подготовка к дате. Речь идет не только о событийных мероприятиях, но и о целом ряде крупномасштабных проектов в равных сферах: градостроительство, культура, городское хозяйство, архитектура, спорт и так далее.

 

Тэги: День города, бюджет

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