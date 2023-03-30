В Вологде создадут отдельную организацию, которая будет заниматься подготовкой 880-летия города

30.03.2023 [Общество]

Решение о создании автономной некоммерческой организации «Городской проектный центр „Вологда“, которая будет координировать подготовку к 880-летию Вологды, было принято на сессии Вологодской городской Думы. Депутаты поддержали соответствующую инициативу администрации города Вологды.

880 — летний юбилей Вологда будет праздновать в 2027 году, и сейчас начинается подготовка к этой значимой дате. Сообщают в администрации города. Речь идет не только о событийных мероприятиях, но и о целом ряде крупномасштабных проектов в равных сферах: градостроительство, культура, городское хозяйство, архитектура, спорт и так далее.

«Мы изучили опыт других городов, где проходили большие юбилеи, и во многих  была создана отдельная организация для координации работы всех уровней власти, общественников, заинтересованных жителей. Но мы дополним этот функционал. Новая команда будет вести также проектную работу по важным для города направлениям. Проектный подход мы используем уже третий год, он показывает хорошие результаты, будем его развивать. Необходимо  подобрать компетентное, эффективное руководство для этой организации», — сказал  мэр Вологды Сергей Воропанов.

На данный момент администрация города Вологды на официальном сайте объявила конкурс  на замещение должности руководителя АНО „Городской проектный центр ‚Вологда‘. Заявления от желающих и необходимый пакет документов принимаются  с 3 по 14  апреля 2023 года по будням по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб. 116. Телефон для справок  (8172) 72-12-87. Основными требованиями к претендентам являются: российское гражданство; высшее экономическое (в том числе по укрупненной группе специальностей ‚Экономика и управление‘), юридическое или гуманитарное образование; дополнительное образование в сфере управления предприятием, бизнес-планирования или проектного управления; не менее чем 5-летний опыт руководящей работы; опыт взаимодействия с государственными, общественными и профессионально-общественными структурами, управления общественно-значимыми проектами, экспертно-аналитической работы.

Итоги конкурса будут подведены в конце апреля.

Тэги: День города, администрация

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