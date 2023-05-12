Сотрудники ДПС Вологодского района доставили роженицу в роддом за несколько минут до рождения малыша

12.05.2023 [Общество]

Сотрудники ДПС Вологодского района доставили роженицу в роддом за несколько минут до рождения малыша. 

Наряд отдельной роты ДПС ГИБДД в составе Сергея Бритвина, Евгения Сербиновича и стажера Сергея Ногинова заступил на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодского района. Около восьми вечера они находились на 22 километре автодороги «Вологда — Тихвин Р21 „Кола“». В это время к госавтоинспекторам подъехала иномарка. Из легковушки вышел взволнованный мужчина и попросил их помочь как можно скорее доехать до роддома, так как у его жены начались схватки, и она вот-вот должна родить.

Не раздумывая ни минуты, экипаж ДПС, включив проблесковые маячки и спецсигналы, поехал в сторону Вологды. Несмотря на загруженность трассы, в течение нескольких минут наряд ГИБДД доехал до медучреждения. После чего, полицейские на руках отнесли женщину в приемное отделение и передали ее медикам. Буквально, минут через десять, молодая мама родила мальчика.

«Большое спасибо наряду ДПС за то, что они помогли нам быстро добраться до роддома», — поблагодарила молодая мама Наталья Шпунтова.

Тэги: добро, ДПС, ГИБДД

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