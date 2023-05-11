Концерт на бутылофоне состоится в новом музее старинных бутылок в Вологде 19 мая

11.05.2023 [Культура]

Концерт на бутылофоне состоится в новом музее старинных бутылок в Вологде 19 мая.

Шедевры классической и не только музыки исполнит Федор Григорьев – музыкант, играющий с серьезным видом на бутылочном музыкальном инструменте несерьезного свойства.

Необычный концерт приурочен к началу летнего сезона и проводам владельца музея – предпринимателя Виктора Николаевича Чучина в плавание на его легендарном плоту. На этот раз маршрут проложен до Белого моря.

– Два десятка подвешенных в воздухе бутылок плюс музыкант-виртуоз позволят услышать шедевры мировой музыки в необычайной интерпретации. Игра на бутылках – это и музыка, и зрелище, незабываемое шоу, которое сделает наш праздник необычайным впечатлением, – говорится в анонсе мероприятия.

Также сообщается, что дресс-код концерта – «тельняшки, беcкозырки и прочее морское».

Ранее NewsVo рассказывал, что выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде в этом году. Экспозиция разместилась в отреставрированном доме-памятнике на Чернышевского, 56, который сейчас называется «Заречный кварталъ 1840».

Начало концерта 19 мая в 18:00 в музейном комплексе «Заречный кварталъ 1840» по адресу: Вологда, Чернышевского, 56.

Подробнее о мероприятии и бронировании билетов можно узнать по телефону: 89517420824.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: концерт, выставка

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