Тренер Виктор Данилов покинул баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката»

11.05.2023 [Спорт]

Виктор Данилов, приведший «Вологду-Чевакату» к серебряным медалям женской баскетбольной Суперлиги покинул клуб

Виктор Данилов возглавил тренерский штаб «пчёл» в не самый простой для команды период по ходу сезона 2021-2022 и спустя полтора года привел ее к таким важным и долгожданным медалям Суперлиги. Но, как говорит он сам, на этом этапе пути его и команды расходятся.

«В первую очередь хотелось бы выразить благодарность руководству клуба за то, что я стал частью организации, где каждый разделял мою страсть к баскетболу. Мы прошли многие испытания, добились высоких результатов, но главное - всегда держались вместе, как настоящая команда. Спасибо игрокам и тренерскому штабу за самоотдачу, доверие и открытость ко всем моим идеям. Также хочу поблагодарить наших болельщиков за их преданность и поддержку на каждой игре. Ваши голоса и эмоции были нашей мотивацией и вдохновением, когда казалось, что силы уже на исходе», - сказал Виктор Данилов 

Стало известно что, уже экс-главный тренер «Вологды-Чевакаты» вошел в тренерский штаб Тренировочного лагеря РФБ для девушек. Он будет проходить с 29 мая по 2 июня в московской спортивной школе олимпийского резерва «Тринта». Главный тренер лагеря - наставник «Казаночки» Екатерина Васильева.

Кто в следующем сезоне будет тренировать вологодскую команду, пока не сообщается.

Тэги: баскетбол, Чеваката

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