В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП

10.05.2023 [Общество]

В Кирилловском районе суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла на мосту через Кишемский канал на 109 км а/д Вологда-Медвежьегорск 20 августа 2022 года. Подсудимый — водитель фуры «ДАФ» — на полном ходу врезался в очередь из попутно стоящих и встречных автомобилей.

«В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание нескольких транспортных средств, водитель одного из которых скончался на месте происшествия, водителю другого автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. С владельца фуры взыскали 500 тысяч рублей и 700 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Тэги: авария, ДТП, пожар, суд, приговор

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