Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа

20.08.2022 [Происшествия]

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области. ДТП произошло в 19 километрах от Кириллова на мосту через канал 20 августа приблизительно в 14:00.

- На этом участке дороги у моста ведутся ремонтные работы. Одна полоса проезжей части была перекрыта из-за ремонта и автомобили пропускали в обе стороны по очереди по одной полосе. В момент ДТП по мосту проезжали автомобили навстречу несущемуся грузовику, а автомобили на полосе его движения выстроились в очередь, - рассказали NewsVo очевидцы.

Водитель автомобиля «КИА» (который вы можете видеть на фото у обочины без бампера - ред.) рассказал очевидцам, что вовремя успел заметить несущуюся на большой скорости фуру и свернуть на встречную полосу. Фура проехала мимо, сорвав бампер с его машины.

- Очередь на мост впереди меня стояла машин семь…, - рассказал спасшийся водитель очевидцам.

На полном ходу фура врезалась в очередь из попутно стоящих и встречных автомобилей. Машины загорелись.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo рассказали, что  в данный момент движение на этом участке перекрыто в обе стороны.

Новость дополняется.

Тэги: авария, ДТП, пожар, погибшие
фото очевидцев

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