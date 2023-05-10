Интерактивная лекция о старинных женских аксессуарах пройдет в Вологде 28 мая

10.05.2023 [Культура]

Интерактивная лекция «О, веера, о, нравы» состоится в музее «Мир забытых вещей в Вологде 28 мая.

– О веерах больших и маленьких, о перьевых и костяных, о черных и цветных веерах, а также о рекомендациях модных журналов, о языке и символике веера слушателям расскажет куратор просветительского проекта «Музей на ладони» (Москва), культуролог, исторический танцор Екатерина Андрейченко.

«Музей на ладони» – это проект, созданный в 2016 году, который показывает антикварные аксессуары т рассказывает о них

В этот раз Екатерина Андрейченко привезет в Вологду несколько десятков антикварных вееров из коллекции «Музея на ладони».

Начало интерактивной лекции 28 мая в 13:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. Справки по телефону: 8 (8172) 21-14-17.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, экскурсия, история, культура, этикет

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