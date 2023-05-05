График ограничения движения транспорта в Вологде 6 и 9 мая

В предстоящие выходные в центре Вологды будет ограничено движение транспорта в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы.

Ранее NewsVo рассказывал про ограничение движения 7 мая из-за мотопробега.

Помимо этого, 6 и 9 мая движение транспорта в центре города будет ограничено в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: 6 мая – из-за генеральной репетиции прохождения войск Вологодского гарнизона, 9 мая – из-за парада и концерта на площади Революции, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

6 мая с 7.00 до 13.00 на период репетиции движения колонны участников торжественного марша войск движение будет ограничено по следующим улицам:

по улице С. Орлова на участке от Кремлевской площади до улицы Лермонтова;

по улице Мира на участке от улицы С. Орлова до улицы Герцена;

по улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы М.Ульяновой;

по улице М. Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;

по Советскому проспекту на участке от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской;

на площади Возрождения.

9 мая с 7.00 до 12.00 на период движения колонны участников торжественного марша войск движение будет ограничено:

по улице С. Орлова на участке от Кремлевской площади до улицы Лермонтова;

по проспекту Победы на участке от улицы Батюшкова до улицы Мира;

по улице Батюшкова на участке от проспекта Победы до улицы Октябрьской;

по улице Мира на участке от улицы Герцена до улицы С. Орлова;

по улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской;

по улице М. Ульяновой на участке от улицы Герцена до улицы Козленской;

по улице Пушкинской на участке от улицы Герцена до улицы Козленской;

по улице Лермонтова от улицы Мира до улицы С. Орлова.

9 мая с 7.00 до 15.00 ограничение движения затронет следующие участки:

по улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;

по улице Зосимовской на участке от улицы Предтеченской до Пречистенской набережной;

по улице Ленина на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской;

по Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской.

9 мая с 7.00 до 23.00 движение будет закрыто:

по Советскому проспекту на участке от улицы Предтеченской до улицы М. Ульяновой; -

по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;

по улице М. Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;

по площади Возрождения;

по улице Пушкинской на участке от улицы Козленской до улицы Лермонтова.

9 мая с 22.00 до 23.00 на период проведения праздничного салюта также будет ограничено движение по улице Предтеченской на участке от улицы Зосимовской до Советского проспекта.

Также на всех попавших под ограничение участках улиц будет запрещена стоянка транспортных средств.

6 и 9 мая на период движения колонны, то есть, начиная с 7 утра и до середины дня, маршруты автобусов будут изменены следующим образом:

маршрут № 1: Мира - Предтеченская – Советский проспект (в обоих направлениях);

маршруты № 4, 9, 23, 43: Северная - Предтеченская – Герцена (в обоих направлениях);

маршрут №7: Мира (разворот у дома № 34 по ул. Мира) – Октябрьская (с остановками «ТЮЗ») – Пролетарская – Пр-т Победы далее по маршруту (в обратном направлении: пр. Победы – Мальцева (с остановкой «Мальцева») – Октябрьская (с остановкой «ТЮЗ») – Мира – далее по маршруту);

маршрут № 8: Проспект Победы – Мальцева (Мальцева) – Октябрьская (ТЮЗ) – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению к ул. Разина) – Предтеченская (Драмтеатр) – Прокатова (в обоих направлениях);

маршрут № 14: Чернышевского – Горького (с остановками: «Горького», «Добролюбова», «Самойло», «пл. Чайковского», «Колледж искусств», «Прокатова» - Прокатова – Предтеченская (остановка «Драмтеатр») – Мира (далее по маршруту);

маршрут № 16: Октябрьская (ТЮЗ) – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению к ул. Дальней) – Предтеченская (Драмтеатр) – Прокатова (в обоих направлениях);

маршрут № 19: Октябрьская – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению к улице Разина) – Предтеченская (в обоих направлениях);

маршрут № 22: Октябрьская (ТЮЗ) – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению в Заречье) – Предтеченская (Драмтеатр) – Прокатова - Горького (с остановочными пунктами: «Прокатова», «Колледж искусств», «пл. Чайковского», «Самойло», «Добролюбова», «Горького») – Чернышевского*;

маршрут № 27: Герцена – Октябрьская – Пролетарская – Пр-т Победы (в обратном направлении: Пр-т Победы – Мальцева – Октябрьская – Герцена);

маршрут № 28: Мира – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению к ул.Разина) – Предтеченская (Драмтеатр) – Прокатова – Горького (с остановочными пунктами: «Прокатова», «Колледж искусств», «пл. Чайковского», «Самойло», «Добролюбова», «Горького») – Чернышевского (в обоих направлениях);

маршрут № 32: пр-т Победы – Ленинградская (в обратном направлении: Ленинградская – Благовещенская – Пролетарская).

маршрут № 36: Герцена – Предтеченская (Драмтеатр) – Прокатова – Горького (с остановочными пунктами: «Прокатова», «Колледж искусств», «пл. Чайковского», «Самойло», «Добролюбова», «Горького») – Чернышевского (в обоих направлениях);

маршрут № 42: Ленинградская - Октябрьская - Герцена – Предтеченская (Драмтеатр) – Прокатова далее по маршруту (в обоих направлениях);

троллейбусный маршрут № 4: движение будет осуществляться троллейбусами с функцией автономного хода - пл. Бабушкина – Зосимовская – Прокатова – Горького (с остановочными пунктами: «Прокатова», «Колледж искусств», «пл. Чайковского», «Самойло», «Добролюбова», «Горького») – Чернышевского (в обоих направлениях).

9 мая в период с 12:00 до 23:00 маршруты ряда автобусов будут следующими:

маршрут № 1: Мира – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению в мкр. Лоста) – Предтеченская – Советский проспект;

маршрут № 43: Предтеченская - Герцена (в обоих направлениях);

маршрут № 19: Октябрьская – Герцена (остановки «Пушкинская» по направлению к улице Разина) – Предтеченская (в обоих направлениях);

маршрут № 27, 32: С. Орлова - Мира – Герцена (в обоих направлениях);

маршрут № 36: по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы».

9 мая в период с 22:00 до 23:00 маршруты ряда автобусов будут изменены следующим образом: