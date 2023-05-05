Движение транспорта частично ограничат в Вологде 7 мая

05.05.2023 [Общество]

Движение транспорта частично ограничат в Вологде 7 мая с 15:00 до 16:00. Это будет связано с проведением мотопробега, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание Вологда.рф.

Мотопробег пройдет по маршруту: ТЦ «Аксон» по Окружному шоссе – Окружное шоссе – ул. Ленинградская – проспект Победы – Торговая площадь – ул. Сергея Орлова – Октябрьский мост – ул. Чернышевского – ТЦ «АПлайн» (ул. Чернышевского, 147а).

Под ограничение попадают перекрестки:

  • Окружное шоссе и ул. Ленинградская;
  • ул. Ленинградская и ул. Псковская;
  • ул. Ленинградская и ул. Костромская;
  • ул. Ленинградская и ул. Новгородская;
  • ул. Ленинградская и ул. Ярославская;
  • ул. Ленинградская и ул. Петина;
  • ул. Ленинградская и ул. Гончарная;
  • ул. Ленинградская и ул. Кирова;
  • ул. Ленинградская и ул. Октябрьская;
  • ул. Ленинградская и ул. Благовещенская; - ул. Ленинградская и проспект Победы;
  • проспект Победы и ул. Батюшкова;
  • проспект Победы и Торговая площадь;
  • ул. Сергея Орлова и ул. Чернышевского;
  • ул. Чернышевского и ул. Гоголя;
  • ул. Чернышевского и ул. Горького;
  • ул. Чернышевского и ул. Некрасова;
  • ул. Чернышевского и ул. Карла Маркса;
  • ул. Чернышевского и ул. Трудовая;
  • ул. Чернышевского и ул. Лаврова.
Тэги: ограничение движения, мотопробег, День победы

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