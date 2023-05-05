Движение транспорта частично ограничат в Вологде 7 мая с 15:00 до 16:00. Это будет связано с проведением мотопробега, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание Вологда.рф.

Мотопробег пройдет по маршруту: ТЦ «Аксон» по Окружному шоссе – Окружное шоссе – ул. Ленинградская – проспект Победы – Торговая площадь – ул. Сергея Орлова – Октябрьский мост – ул. Чернышевского – ТЦ «АПлайн» (ул. Чернышевского, 147а).

Под ограничение попадают перекрестки: