Движение транспорта частично ограничат в Вологде 7 мая с 15:00 до 16:00. Это будет связано с проведением мотопробега, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание Вологда.рф.
Мотопробег пройдет по маршруту: ТЦ «Аксон» по Окружному шоссе – Окружное шоссе – ул. Ленинградская – проспект Победы – Торговая площадь – ул. Сергея Орлова – Октябрьский мост – ул. Чернышевского – ТЦ «АПлайн» (ул. Чернышевского, 147а).
Под ограничение попадают перекрестки:
- Окружное шоссе и ул. Ленинградская;
- ул. Ленинградская и ул. Псковская;
- ул. Ленинградская и ул. Костромская;
- ул. Ленинградская и ул. Новгородская;
- ул. Ленинградская и ул. Ярославская;
- ул. Ленинградская и ул. Петина;
- ул. Ленинградская и ул. Гончарная;
- ул. Ленинградская и ул. Кирова;
- ул. Ленинградская и ул. Октябрьская;
- ул. Ленинградская и ул. Благовещенская; - ул. Ленинградская и проспект Победы;
- проспект Победы и ул. Батюшкова;
- проспект Победы и Торговая площадь;
- ул. Сергея Орлова и ул. Чернышевского;
- ул. Чернышевского и ул. Гоголя;
- ул. Чернышевского и ул. Горького;
- ул. Чернышевского и ул. Некрасова;
- ул. Чернышевского и ул. Карла Маркса;
- ул. Чернышевского и ул. Трудовая;
- ул. Чернышевского и ул. Лаврова.