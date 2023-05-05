Заставляли грызть мобильный телефон: сотрудника полиции, избившего устюжанина, отправили в СИЗО

05.05.2023 [Происшествия]

Великоустюгский районный суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего сотрудника полиции.



Мужчина подозревается в том, что вечером 11 апреля 2023 года, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, вместе со своей коллегой избил 44-летнего устюжанина. Делал он это вместе с коллегой у дома пострадавшего. Избитый мужчина ранее обратился в больницу и рассказал медикам, что его избили полицейские. 

«Действуя в составе группы лиц, явно выходя за пределы своих полномочий, из личной заинтересованности, с целью унижения и оскорбления человеческого достоинства потерпевшего и наказания его за обращение за медицинской помощью с указанием того, что его избил сотрудник полиции, применили в отношении последнего насилие и пытки, а именно: сотрудник полиции нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками по голове и не менее двух ударов ногами по его ногам. После сотрудник полиции и его коллега, продолжая свои преступные действия, под угрозой повторного применения насилия заставили потерпевшего поместить к себе в рот имеющиеся у него мобильные телефоны и грызть их, пока те не придут в нерабочее состояние. Далее сотрудник полиции и его коллега доставили потерпевшего в кабинет участковых уполномоченных ОМВД России по Великоустюгскому району, где коллега сотрудника полиции нанесла потерпевшему удар рукой по голове», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

По данному факту 03 мая 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий».

Судом при рассмотрении ходатайства о мере пресечения учтено, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, за которое предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы сроком от 4 до 12 лет.

«Имея опыт службы в органах внутренних дел, подозреваемый знаком с тактикой и методикой служебной деятельности следственных органов и оперативных подразделений. Находясь на свободе, он может воспрепятствовать производству предварительного следствия по уголовному делу, используя имеющиеся у него знания оперативных подразделений. Находясь на свободе, он может оказать давление на потерпевшего и свидетелей, о месте жительства которых ему доподлинно известно, будет иметь возможность склонить свою коллегу к даче нужных ему показаний, а также скрыться от следствия и суда, что может помешать установлению всех обстоятельств совершенного преступления, воспрепятствовать окончанию предварительного следствия.

Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 02 июля 2023 года.

Коллеге сотрудника полиции органами следствия дана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

До этого случая, потерпевшего похитил и избил другой сотрудник. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Так, 25-летний сотрудник ИВС вместе со своими знакомыми, решив незаконно обогатиться, применяя силу, требовал от 44-летнего собственника земельного участка,  расположенного в Великом Устюге передать ему правоустанавливающие документы на участок и находящийся на нем частный дом. Не получив документов, сотрудники внутренних органов насильно поместили потерпевшего в багажник легкового автомобиля, на котором перемещали пострадавшего по территории города, при этом, продолжая оказывать морально-психологическое давление на него, требовали передачи обозначенных документов. После того, как мужчина обратился в больницу, к нему вновь нагрянула полиция. Мужчину снова стали избивать. 

Тэги: полиция, преступления, превышение полномочий

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