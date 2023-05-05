В Великом Устюге возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который подозревается в похищении человека

05.05.2023 [Происшествия]

В Великом Устюге будут судить полицейского, который похитил человека. Так он хотел надавить на мужчину, чтобы тот отдал ему свой земельный участок. 

«Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области в отношении сотрудника изолятора временного содержания ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по фактам совершения преступлений, предусмотренных п. п. „а, в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. п. „а, з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). По данным следствия, весной текущего года 25-летний сотрудник ИВС вместе со своими знакомыми, решив незаконно обогатиться, неоднократно, применяя насилие, требовал от 44-летнего собственника земельного участка,  расположенного в г. Великий Устюг, передать ему правоустанавливающие документы на участок и находящийся на нем частный дом. В один из дней в период марта-апреля злоумышленники насильно поместили потерпевшего в багажник легкового автомобиля, на котором перемещали пострадавшего по территории города, при этом, продолжая оказывать морально-психологическое давление на него, требовали передачи обозначенных документов», — сообщают в Следственном управлении СК РФ по Вологодской области. 

Преступление предотвратили сотрудники ФСБ и МВД. По результатам оперативных материалов территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время правоохранительными органами принимаются исчерпывающие меры, направленные на изобличение остальных соучастников.  

Ранее сообщалось, что в Великом Устюге возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении двух участковых уполномоченных местного отдела полиции. По неподтверждённой информации телеграм-канала Baza, инцидент произошёл в больнице, где потерпевший лежал после избиения одним из подозреваемых. Узнав о том, что он подал жалобу, полицейские заставили его взять в рот и грызть свой телефон, пока тот не сломается. Затем мужчину отвезли в отделение, арестовали на 10 суток за ложный вызов и нарушение административного ареста и избили, но о ситуации стало известно сотрудникам ФСБ. Следствием достоверно установлено, что фигуранты необоснованно применили физическую силу в отношении 44-летнего мужчины,у которого сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по Великоустюгскому району и пытался забрать участок. 

Тэги: полиция, похищение

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