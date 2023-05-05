Рубка подводной лодки «Вологда» в парке Победы будет открыта для посещений 8 мая.

Сообщается, что группы посетителей будут сменяться каждые 10 минут в период с 12:00 до 16:00 8 мая.

Напомним, подводная лодка Б-402 была спущена на воду в сентябре 1984 года. Несла боевую службу в Севастополе, затем передислоцирована в Полярный, выполняла боевые задачи в Баренцевом и Норвежском морях, на некоторое время была отправлена к берегам Ирана, также экипаж решал задачи боевой подготовки на Балтийском флоте.

В 1997 году было подписано соглашение о шефских связях между администрацией Вологды и экипажем подводной лодки, тогда субмарине было присвоено название «Вологда». В 2001 году Б-402 была использована в ходе официального визита в Великобританию на празднование 100-летнего юбилея королевских подводных сил. Тогда «Вологда» стала единственной подводной лодкой, на борт которой поднялась принцесса Анна. В 2016 году подводная лодка демилитаризована и отправлена на утилизацию в Североморск. Длина рубки — 14 метров, высота — 5, ширина — 2,3 метра. Чтобы доставить ее в Вологду, пришлось распилить на несколько частей.

Рубку подводной лодки установили в парке Победы в Вологде в конце 2020 года.