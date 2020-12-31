В парке Победы в Вологде установили рубку подводной лодки

31.12.2020 [Общество]
В парке Победы в Вологде установили рубку подводной лодки

Установку рубки подводной лодки «Вологда» завершили в парке Победы областной столицы. Она стала 13 экспонатом музея военной техники под открытым небом.

Позднее, как сообщает пресс-служба городской администрации, на объекте установят окна, фонари, габариты, парадный герб на носовой части, а также муляж перископа и антенн. Планируется, что на рубке появятся также таблички с именами капитанов и портов швартовки.

«Внутри рубки потолок и стены также будут оклеены резиной, как и ее внешняя часть. Сейчас мы прорабатываем возможность наполнения внутренней части экспоната. Может быть сделаем небольшую экспозицию и добавим различные приборы. Также можно будет подняться на мостик в верхней части рубки», — добавил директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Ближе к весне рабочие проведут благоустройство территории вокруг нового экспоната: выложат брусчатку, установят фонари, подсветку, скамейки и урны. Вокруг рубки будут высажены деревья.

Ранее NewsVo сообщал, что подводная лодка Б-402 была спущена на воду в сентябре 1984 года. Несла боевую службу в Севастополе, затем передислоцирована в Полярный, выполняла боевые задачи в Баренцевом и Норвежском морях, на некоторое время была отправлена к берегам Ирана, также экипаж решал задачи боевой подготовки на Балтийском флоте.

В 1997 году было подписано соглашение о шефских связях между администрацией Вологды и экипажем подводной лодки, тогда субмарине было присвоено название «Вологда». В 2001 году Б-402  была использована в ходе официального визита в Великобританию на празднование 100-летнего юбилея королевских подводных сил. Тогда «Вологда» стала единственной подводной лодкой, на борт которой поднялась принцесса Анна.  В 2016 году подводная лодка демилитаризована и отправлена на утилизацию в Североморск. Длина рубки — 14 метров, высота — 5, ширина — 2,3 метра. Чтобы доставить ее в Вологду, пришлось распилить на несколько частей.

Фото пресс-службы администрации Вологды

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